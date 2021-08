A Caixa finalizou, nesta terça-feira (24), com mais de uma semana de antecedência do prazo regulamentar, o processamento da distribuição de R$ 8,1 bilhões do lucro líquido de 2020 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os créditos foram realizados para todos os trabalhadores participantes do Fundo, que contavam com saldo em 31 de dezembro de 2020.

A distribuição foi possível porque o Conselho Curador do FGTS aprovou, em 17 de agosto de 2021, a distribuição de 96% do lucro líquido do fundo no ano passado, para as mais de 191 milhões de contas FGTS, ativas e inativas - cujo saldo global em 31 de dezembro era de R$ 436,2 bilhões.

O interessado pode calcular o quanto recebeu de lucro da seguinte forma: para cada R$ 100 na conta vinculada do trabalhador, foram creditados R$ 1,86. Outra maneira de saber o valor é consultar o crédito no extrato da conta FGTS.

Isso pode ser feito de três maneiras: por meio do aplicativo FGTS; no site da Caixa; e no internet Banking Caixa, para os clientes do banco.

Rentabilidade

Com a distribuição de resultados, a rentabilidade anual do FGTS chegou a 4,92%, mais de duas vezes o rendimento da poupança e quase 9% superior ao IPCA do período.

O valor referente à distribuição dos resultados poderá ser sacado nas situações previstas na Lei 8.036/90, como nos casos de demissão sem justa causa, saque-aniversário, aposentadoria e outros.

O que é a distribuição do lucro do FGTS?

É uma medida legal que tem como objetivo o incremento da rentabilidade das contas vinculadas FGTS do trabalhador, por meio da distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além da remuneração mensal realizada por meio da aplicação da TR mais 3% ao ano.

O resultado do Fundo é decorrente do retorno de suas aplicações e investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura, fruto da governança do Conselho Curador do FGTS e atuação da Caixa como Agente Operador.

