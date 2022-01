A Caixa detalhou na tarde desta quinta-feira (3) o pagamento do Auxílio Brasil para novos beneficiários, o pagamento do auxílio gás para as 5,4 milhões de famílias cadastradas e o pagamento de cotas adicionais para pais que são chefes de famílias monoparentais do auxílio emergencial. O presidente do banco, Pedro Guimarães, explicou como serão viabilizados os pagamentos e detalhou os calendários para cada um dos auxílios.

Assista na íntegra:

Leia mais:

Aposta de Minas divide prêmio de R$ 10,4 milhões da Mega-Sena

Com reservatórios cheios, cresce a pressão política contra a taxa extra na conta de luz