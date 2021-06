A primeira edição do Feirão Digital da Casa Própria da Caixa começa nesta sexta-feira e vai até 4 de julho. O feirão oferecerá cerca de 180 mil imóveis de mais de 600 construtoras, atendendo a todas faixas de público (da baixa à alta renda) e em condições diferenciadas. Parte das unidades está situada em Minas Gerais – embora, até o fechamento desta edição, o banco federal não tenha informado o número exato.

Sozinho, o banco federal oferece seis mil unidades com 100% do valor financiado em até 35 anos e 6 meses de carência para a 1ª parcela

É certo que, no caso dos mais de seis mil imóveis sob responsabilidade da própria Caixa, haverá a possibilidade de financiamento total, sem entrada e com carência de seis meses para a primeira parcela. Mesmo com as facilidades, especialistas alertam, por exemplo, para a necessidade de que os interessados façam planejamento sólido nas contas pessoais antes de fechar negócio.

De acordo com a Caixa, eventuais compradores devem acessar o site do feirão para visualizar os imóveis e baixar o aplicativo Habitação Caixa no celular. Toda a negociação, assim como a simulação dos financiamentos, será feita de maneira virtual.

Categorias

O feirão será dividido em duas categorias de imóveis. Os de propriedade da Caixa, financiados em até 100%, serão anunciados com valor mínimo. Leva quem apresentar a maior proposta. O prazo máximo é de 35 anos e a taxa de juros, TR + 2,5% ao ano + poupança. Os compradores podem optar por carência de até seis meses para início do pagamento.

As demais ofertas também poderão ser financiadas em até 35 anos, mas deve haver entrada e a taxa de juros será composta pela TR + 3,35% ao ano + poupança. Vale o prazo de carência de até seis meses e algumas unidades serão passíveis de negociação direta com as incorporadoras, inclusive com contrapropostas.

Oportunidade

O feirão, que é totalmente virtual inclusive na fase de negociações, é visto como grande oportunidade de aquisição da casa própria por muita gente, como o técnico de edificações Felipe Dutra, de 33 anos. Há meses ele se programa para o feirão. Casado, pai de dois filhos e morador de Santa Luzia, Felipe quer um apartamento em Vespasiano, para ficar mais perto de BH, onde trabalha: “Posso gastar até R$ 130 mil, guardados por um bom tempo. É a chance de concretizar um sonho”.

Para participar do Feirão, clique aqui.

Leia também:

Interessados em comprar imóveis no Feirão da Caixa devem tomar cuidados antes de bater martelo