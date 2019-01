O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, abriu seu discurso de posse dizendo que a eleição de Jair Bolsonaro "é um marco histórico para colocar o Brasil no caminho da prosperidade". Ele afirmou que a Petrobras vai passar por uma grande transformação e vai ser comparável às maiores companhias globais.



"É hora de promover uma mudança transformacional para benefício dos acionistas, cujo controlador é o povo brasileiro", disse o executivo que foi diretor da gigante da mineração Vale, sendo muito aplaudido por uma plateia formada de representantes do setor de petróleo e gás. "O Rio de Janeiro (sede da Petrobras) poderá ser uma nova Houston (capital do petróleo norte-americano)", afirmou.



Castello Branco se comprometeu a acelerar a produção de petróleo para o Brasil poder ter tempo de explorar a totalidade das suas riquezas em um momento em que a eletrificação e as energias renováveis tomam conta do mundo, o que poderá ser feito com parcerias que, segundo o executivo, "são muito bem vindas".



"Nossa visão estratégica é simples: gestão do portfólio, redução do custo do capital, meritocracia, segurança e proteção ao meio ambiente", enumerou.



