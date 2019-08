O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) leu, nesta quarta-feira, 28, o relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O parecer, com 58 páginas, desidrata a proposta em R$ 31 bilhões, compensando as perdas com um aumento na arrecadação previdenciária que dependerão de uma proposta paralela - a ser analisada na sequência.



A votação da reforma na CCJ foi mantida para a próxima quarta-feira, 4 de setembro.



Até lá, senadores poderão apresentar emendas à proposta, que deverão ser analisadas pelo relator. Até o momento, foram feitas 287 sugestões de alteração ao texto.



Os parlamentares ainda poderão apresentar mais emendas quando a reforma chegar ao plenário.