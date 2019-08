A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado vota, nesta quarta-feira, (14), requerimentos para realização de audiências públicas sobre a reforma da Previdência. As audiências serão feitas na semana que vem, de segunda a sexta-feira. Pelo menos quatro pedidos já chegaram à presidência da CCJ.



O primeiro pedido na mesa é do relator da proposta no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), que quer realizar uma audiência com o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, com o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e secretário de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e com ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa.



Mais cedo, o líder do DEM no Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a bancada ainda avalia se apresentará emendas na reforma que veio da Câmara. Ele afirmou que, se os senadores precisarem de mais prazo para analisar o texto, a tramitação pode se arrastar para além do dia 2 de outubro, data prevista para conclusão das votações no plenário.



O líder do DEM comentou que a bancada quer realizar um debate que concilie "celeridade" com "prudência de corrigir distorções da reforma da Previdência".





