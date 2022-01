Começou a funcionar nesta terça-feira (25), na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), a unidade do serviço 'Aqui tem Sebrae'. A ideia é que o espaço funcione como uma ponte para facilitar o acesso dos donos de pequenos negócios às soluções e aos produtos ofertados pelas entidades participantes. O atendimento será direcionado aos 13 mil associados da CDL-BH.

De acordo com o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva, o projeto vai ampliar o acesso às soluções de gestão e empreendedorismo. “Esse espaço vai funcionar como um impulsionador dos pequenos negócios, como ofertas de produtos e serviços qualificados”, afirma.

A unidade do Aqui tem Sebrae no CDL-BH é a 26ª em funcionamento em Minas. “Nosso objetivo é unir forças com nossos parceiros para que possamos aumentar expressivamente nossa capacidade de atendimento presencial aos milhares de empreendedores que já têm ou pensam em abrir um pequeno negócio na capital mineira e também no interior do Estado”, explica Marden Magalhães, diretor de Operações do Sebrae Minas.

Conforme o órgão, a Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae pode ajudar nos seguintes serviços:

Portfólio de produtos do Sebrae Minas para atender as demandas de todos os públicos

Sistema completo com histórico dos clientes atendidos pelo Sebrae e parceiro

Relatórios com o perfil das empresas atendidas

Ferramenta de gestão de indicadores para acompanhar os resultados

Possibilidade de captação de novos associados e clientes para os parceiros

Plataforma exclusiva com acesso a informações e capacitações + suporte de especialistas do Sebrae

Painel nacional de acompanhamento do desempenho

Programa de reconhecimento (estadual e nacional)

SERVIÇO

Rede de Atendimento Aqui tem Sebrae em Belo Horizonte

Horário de funcionamento: das 9h às 18h

Local: Sede da CDL/BH - Av. João Pinheiro, 495 – Boa Viagem

