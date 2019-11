Os consumidores com contas em atraso com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) terão, até o dia 20 de dezembro, uma boa oportunidade para quitar as pendências. A empresa lançou uma nova campanha de negociação de débitos visando facilitar a regularização da situação de clientes inadimplentes. Serão oferecidos ao consumidor benefícios como isenção de encargos financeiros para pagamento à vista e opções de parcelamento mais atrativas.

De acordo com a Cemig, a proposta é ampliar os canais de atendimento e reduzir a taxa de 22% da cartela de clientes com alguma pendência financeira.



Os acordos só poderão ser firmados pelo titular da fatura – mediante a confirmação dos dados cadastrais no contato telefônico ou apresentação do CPF ou RG nas Agências de Atendimento.



Para atender à demanda de Belo Horizonte, a Cemig criou uma estrutura exclusiva localizada no prédio da rua Itambé, 114, bairro Floresta, na região Central. As negociações podem ser feitas em uma das agências da Rede Cemig Fácil ou pelo site Cemig Atende.



Além disso, a empresa vai atender pelo telefone 0800 721 7003, de segunda a sexta-feira das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 15h.



(*) Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.