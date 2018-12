O legislativo da China está considerando uma lei que proíba governos locais de forçar empresas estrangeiras a transferir tecnologia, questão que ajudou a detonar a guerra de tarifas dos Estados Unidos com Pequim.



O governo chinês rejeita queixas de que companhias estrangeiras são obrigadas a repassar tecnologia em troca de acesso ao mercado doméstico. Mas autoridades, incluindo o primeiro-ministro Li Keqiang, prometeram este ano dar mais atenção ao assunto à medida que cresceram as tensões com Washington.



Uma lei proposta no domingo (23) deixa claro que autoridades chinesas não podem "forçar transferência de tecnologia" como condição para o estabelecimento de joint ventures, segundo a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.



Nos últimos meses, EUA e China elevaram tarifas sobre bilhões de dólares em importações um do outro, numa disputa gerada por alegações de Washington de que a política industrial de Pequim se baseia na apropriação indevida de tecnologia e viola suas obrigações de abertura de mercado.



O projeto de lei garante a investidores estrangeiros que suas patentes, direitos autorais e outras propriedades intelectuais serão protegidas, informa a Xinhua.



A transferência forçada de tecnologia é uma das questões que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, concordaram negociar no último dia 1º, como parte de um acordo que suspendeu a elevação de tarifas por 90 dias.



Na semana passada, o Ministério do Comércio chinês anunciou que representantes dos dois países planejam se encontrar em janeiro para uma nova rodada de discussões comerciais.