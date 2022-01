Cerca de 127 mil produtores rurais de Minas Gerais sofreram algum tipo de dano por causa das chuvas nas últimas semanas. Com 42,2% da área afetada, o feijão lidera entre as produções mais prejudicadas, seguido de hortaliças (37% da área) e milho (23,3%). Os dados são de um levantamento preliminar realizado pela Emater-MG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais), divulgado nesta quarta-feira (12).

O estudo aponta que a situação foi relatada em 416 municípios do estado (48,7% do total). No caso do feijão, as regiões Norte, Cerrado, Nordeste, Leste e Central foram as mais atingidas. Já na produção de hortaliças, as perdas foram principalmente nas regiões Nordeste, Leste e Central de Minas Gerais.Já a produção de milho teve maiores danos nas regiões Norte, Nordeste e Central.

De acordo com a Emater-MG, informações coletadas na Ceasaminas apontam que até o momento não houve nenhum impacto significativo na oferta de frutas e hortaliças para o mercado atacadista. Porém, em algumas praças da Ceasa no interior do Estado, conforme a Emater-MG, houve redução de oferta de produtos como beterraba, mandioca, quiabo e mandioquinha-salsa, comercializados nos mercados locais e regionais.

Os bolsões verdes das regiões metropolitanas, onde se concentra a maior produção de folhosas, ainda há possibilidade de impacto no abastecimento por causa das condições climáticas.

Conforme a Emater, há ainda alguns pontos de interdição em rodovias que podem prejudicar o escoamento de produtos como morango e batata, principalmente nas regiões Sul e Campo das Vertentes.

O estudo mostra também que houve comprometimento de 21,4% da produção de leite, principalmente nas regiões Nordeste, Leste e Central. Outras atividades que registram possibilidade de dano com as chuvas foram piscicultura (28,3%), avicultura caipira (23,7%), pecuária de corte (17,7%) e suinocultura caipira (15%).