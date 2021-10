Famílias cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) da Cemig, que estejam com alguma fatura atrasada, terão até o fim deste mês para ficar em dia com a companhia e evitar a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência. Desde setembro, a Cemig pode cortar o fornecimento para esses clientes, segundo determinação do governo federal. No entanto, manteve, ampliando as condições especiais de negociação até domingo (31).

Caso algum cliente classificado como TSEE possua pendência financeira com a companhia, ele deve procurar a empresa para a negociação e aproveitar o prazo especial, que vai até o fim da semana.

Esses clientes podem dividir o valor devido em até 24 vezes sem juros, desde que não tenham parcelamento ativo. Essa facilidade pode ser solicitada por meio dos canais digitais da empresa na internet e pelo (31) 3506-1160 (WhatsApp). Para os que já possuem parcelamento, há a possibilidade de pagamento em 12 vezes sem juros via cartão de crédito.

Outros clientes

Para os clientes residenciais e comerciais de baixa tensão, existe a oportunidade de dividir em até 12 vezes suas contas em atraso, utilizando o cartão de crédito, ou via fatura de energia elétrica, por meio dos canais digitais. No caso de pagamentos por cartão de crédito, o parcelamento é sem juros.

Religação

Caso haja o corte por inadimplência, o prazo para religação da energia a partir da quitação ou do parcelamento da conta, é de 24 horas na área urbana e 48 horas na rural.

