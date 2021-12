A combinação de avanço na vacinação, retomada da atividade econômica e a previsível volta dos encontros familiares resultou em uma projeção de melhor desempenho nas vendas de Natal deste ano. Conforme pesquisa da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a expectativa da entidade é que a data injete na economia da capital, ao longo do mês de dezembro, R$ 3,29 bilhões. O montante representa um crescimento de 1,75% nas vendas em relação ao mesmo período do último ano. Os dados foram apresentados à imprensa na tarde desta terça-feira (7).

"O Natal está trazendo esses números positivos. Talvez não encerremos esse ano do jeito como esperávamos, mas positivamente para que comecemos o ano de 2022 com números muiito melhores", avaliou o presidente da CDL-BH, Marcelo Souza e Silva.

Conforme o levantamento, os belo-horizontinos pretendem gastar em média R$ 110,10 por presente neste Natal. O valor representa um crescimento de 15% no tíquete médio em comparação a 2020, quando o consumidor gastou R$ 95,71.

Outro dado que o levantamento aponta é que 72,8% dos moradores da capital mineira vão presentear neste Natal, o que significa um crescimento de 3,3% frente a 2020, quando o índice registrado foi de 70,5%. Em relação à quantidade de presentes, a maioria (12,3%) planeja comprar dois. Os que terão uma lista maior, com três itens, são 7,7%. Já os que vão adquirir quatro presentes representam 7,3% (e estão empatados com quem vai comprar somente um), e os que vão levar para a casa cinco itens soma 6,8%.

De acordo com a pesquisa, este ano as lojas físicas estão liderando a preferência do consumidor. Para 63,1% dos belo-horizontinos, o comércio físico terá a preferência na hora das compras. Neste recorte, 35,4% são referentes às lojas de shopping, 16% lojas de rua em centro comercial e 11,7%, estabelecimentos de comércio de bairro. Já 32,5% afirmam que vão fazer as compras pela internet.

Quanto aos produtos mais visados, os itens de vestuário lideraram o pódio dos presentes neste Natal, sendo citados por 69,4% dos entrevistados. Em seguida, vem brinquedos: (42,7%), calçados (31,6%), cosméticos (21,8%), joias e bijuterias (18,4%) e livros (13,6%).

Neste Natal, a maioria (64,5%) pretende pagar as compras à vista. Nesta forma de pagamento estão inclusas ferramentas como cartão de débito (28,6%), à vista no cartão de crédito (22,8%), dinheiro (12,6%) e pix (0,5%). Já os que pretendem parcelar o pagamento no cartão de crédito próprio ou da loja, representam 35,5% dos consumidores.