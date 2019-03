Com destaque para a maior geração de caixa, a dívida líquida da Embraer recuou 51,6% no quarto trimestre de 2018, passando de R$ 3,525 bilhões ao final de setembro para R$ 1,704 bilhão. A fabricante de aviões brasileira encerrou o ano com caixa total de R$ 12,429 bilhões. Resultando de uma dívida líquida menor, o total de financiamentos da Embraer diminuiu 12%, passando de R$ 16,106 bilhões em setembro para R$ 14,134 bilhões ao final de dezembro.



A dívida de longo prazo totalizou R$ 13,439 bilhões, enquanto a dívida de curto prazo foi de R$ 694,7 milhões.



No trimestre, a companhia atingiu um caixa líquido ajustado gerado pelas atividades operacionais, líquido de investimentos financeiros, de R$ 2,190 bilhões, o que resultou em uma geração livre de caixa ajustado de R$ 1,628 bilhão. A performance é superior a um ano antes, de R$ 1,934 bilhão e a geração livre de caixa ajustado de R$ 1,337 bilhão.



Em 2018, porém, a companhia apresentou uso livre de caixa ajustado de R$ 249,1 milhões, comparado a uma geração livre de caixa ajustado de R$ 1,329 bilhão em 2017. O declínio observado no acumulado do ano, segundo a companhia, é atribuído aos menores resultados operacionais e aos níveis mais altos de estoque, seguindo a abordagem mais cautelosa em relação às entregas de jatos executivos, o que levou a um número maior de aeronaves concluídas e em estoque no final de 2018.



Perfil da dívida



Considerando o perfil atual da dívida, o prazo médio de endividamento é de 5,5 anos. Ao final do quarto trimestre o custo da dívida em dólar ficou estável em 5,27% a.a. e o custo da dívida em reais caiu para 2,47% a.a.



A relação do Ebitda nos últimos 12 meses versus as despesas sobre os juros caiu de 1,36 no terceiro trimestre para 1,00 no quarto trimestre.



Ao final do dezembro, 8% da dívida total da Embraer era denominadas em reais, aponta a empresa nos comentários que acompanham o informe de resultados.