O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,6 ponto na passagem de outubro para novembro. Com isso, o indicador passou para 97,8 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.

Em novembro, a confiança dos empresários caiu em oito dos 13 segmentos do comércio pesquisados pela FGV. A queda do índice foi mais influenciada pela piora da confiança no futuro, já que o Índice de Expectativas recuou 1 ponto, indo para 100,9 pontos. As avaliações dos empresários sobre o momento atual também pioraram, mas de forma mais moderada.

O Índice de Situação Atual caiu 0,2 ponto, para 94,9 pontos. Segundo o pesquisador da FGV Rodolpho Tobler, a queda mais acentuada do Índice de Expectativas sugere dúvidas dos empresários quanto ao ritmo de vendas nos próximos meses.





