A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) está ofertando 53 vagas de estágio a estudantes de cursos técnicos e superiores da Grande BH. Dessas, dez são reservadas as Pessoas Com Deficiência (PCD) e 13 ao público sênior (a partir dos 50 anos).

Os estágios podem ser nas modalidades remota e presencial, dependendo da decisão gerencial.

Os interessados devem efetuar cadastro no site até 3 de setembro.

Para validar a inscrição, o candidato precisa obter declaração de matrícula da instituição de ensino constando que estão aptos para realizar os estágios.

As oportunidades são para as seguintes cidades mineiras:

Belo Horizonte

Montes Claros

Curvelo

Divinópolis

Conselheiro Lafaiete

Ipatinga

Almenara

Caratinga

Diamantina

Teófilo Otoni

Januária

Janaúba

Patos de Minas

Varginha

Lavras

São Sebastião do Paraíso

Pouso Alegre

Ubá

Os cursos destinados à Grande BH estão disponíveis neste edital.

Os estudantes de ensino técnico devem estar pelo menos na metade do curso. Alunos de nível superior precisam estar cursando a partir do 4° período. O tempo dos contratos é de 12 a 24 meses, com a carga horária de 4h, de segunda a sexta-feira, no período da tarde ou manhã.



O processo seletivo consiste nas seguintes etapas:



Belo Horizonte e região

Triagem de perfil

Entrevista presencial

Entrevista técnica

Interior

Triagem de perfil

Entrevista por Skype

Entrevista Técnica

As bolsas são:

Curso técnico: 880;00

880;00 Curso superior: 1.056;00

Os aprovados terão o seguntes benefícios:

Vale-transporte

Seguro de vida

(*) Estagiária sob supervisão da editora-adjunta Raíssa Pedrosa

