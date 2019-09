Os carros da Tesla são conhecidos pela pela possibilidade de destrancar o veículo sem chaves, usando apenas um aplicativo de celular. Esse recurso, entretanto, apresentou problemas no servidor nesta quarta-feira, 4, e pessoas ficaram trancadas para fora de seus veículos.



Clientes da marca reclamaram sobre o episódio na rede social Twitter. "Tesla, seu servidor está desconectado para manutenção e estamos trancados para fora do carro. Qual é sua estimativa de tempo?", questionou um usuário, que posteriormente disse que o servidor voltou a funcionar normalmente após três horas e meia.



Além do bloqueio por aplicativo, os carros da Tesla possuem chaves. A empresa recomenda que os clientes andem sempre com a chave, caso o smartphone apresente algum defeito. A empresa de Elon Musk confirmou que o servidor do app apresentou problemas, e disse que os defeitos foram solucionados rapidamente.



O bloqueio inteligente é apenas uma das tecnologias dos carros da Tesla. A empresa também investe em veículos autônomos e desde 2016 está desenvolvendo um chip de direção automática. Há algum tempo, Elon Musk está prometendo veículos totalmente autônomos, nos quais será possível, segundo ele, até dormir no assento frontal enquanto o veículo guia sozinho. Atualmente, os carros da empresa ainda precisam de intervenção humana e não são considerados totalmente autônomos de acordo com os padrões da indústria. Empresas como a Alphabet, dona do Google, e o Uber, também apostam em carros autônomos.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.