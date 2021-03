Com avanço físico de 63,5% em dezembro do ano passado e investimento direto da Eletrobras de R$ 8,5 bilhões, a Usina Nuclear Angra 3 demandará ainda investimentos da ordem de R$ 18,5 bilhões para ser concluída em novembro de 2026. A previsão é acrescentar ao sistema elétrico nacional 1.405 megawattts (MW) de energia.

Em teleconferência para apresentação dos resultados de 2020 da Eletrobras feita nesta segunda-feira (22) a analistas e investidores, o ex-presidente da companhia e atual membro do Conselho de Administração, Wilson Ferreira Júnior, disse que Angra 3 tem o contexto regulatório necessário para o avanço das obras.



Parte disso está sendo viabilizado por meio da capitalização da Eletrobrass

Parte disso está sendo viabilizado por meio da capitalização da Eletrobras, que permitirá participação de sócios privados, mencionou o ex-presidente. Ele diz esperar que a licitação internacional para atrair investidores para conclusão das obras, lançada em fevereiro deste ano, seja realizada no final do primeiro semestre deste ano.

Ferreira Júnior esclareceu que a retomada das obras da usina de Angra 3 que estão paralisadas há muitos anos, chamada de “caminho crítico”, foi decidida pela empresa no ano passado, quando definiu um valor para que o caminho crítico pudesse atingir 75% das obras. Em 2020, a Eletrobras desembolsou R$ 1 bilhão no projeto e, para 2021, a meta é liberar R$ 2,5 bilhões.

Ferreira Júnior diz acreditar que Angra 3 vai atrair financiamentos compostos de recursos nacionais e estrangeiros. Do mesmo modo, o conselheiro não tem dúvida de que a obra será feita em cooperação entre empresas brasileiras e internacionais.

O edital de contratação das obras civis e parte da montagem eletromecânica faz parte do Plano de Aceleração do Caminho Crítico da usina nuclear. Está sendo concluída a contratação de consultoria especializada para apoio à área de integridade do empreendimento.

Alternativas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está realizando estudos para apresentação de alternativas para Eletrobras e suas subsidiárias Eletronuclear e Itaipu. Ferreira Júnior informou que a operação mais óbvia é a de um processo de cisão da Eletrobras. “Você cria uma empresa Eletrobras B e coloca Eletronuclear e Itaipu em baixo. Os acionistas são os mesmos. É como se fosse uma empresa espelho, em que ficasse de um lado a Eletrobras B atual e de outro a Eletronuclear e Itaipu. Os mesmos acionistas ficam donos desses dois ativos, com a participação que têm nesta segunda-feira”, explicou. Ferreira Júnior lembrou que hoje 38% do capital da Eletronuclear e Itaipu são pulverizados no mercado. As duas companhias vão ter a mesma estrutura, ficando com o governo 62%.

Já a operação mais simples faz um valuation (avaliação do valor) da Eletronuclear com a perspectiva de Angra 3. Como se trata de uma empresa com 50% de ações ordinárias e 50% de preferenciais, basta ao governo adquirir 51% de ações ordinárias para deter o controle. A Eletrobras ficaria com o valor remanescente, ou seja, todas as ações preferenciais e 49% das ordinárias. O mesmo ocorre em relação ao capital social de Itaipu. “Lá atrás, a Eletrobras depositou US$ 50 milhões, valor que é atualizado anualmente e dá remuneração obrigatória da usina de Itaipu na base de 12% ao ano. Esse ativo, que são os US$ 50 milhões, é que tem de ser objeto dessa transferência”, destacou.

Nessa operação simples, o governo cria uma empresa pública que vai deter o capital social que a Eletrobras detém hoje em Itaipu e o controle, representado por 51% das ações ordinárias da Eletronuclear. “Essas são as duas possíveis operações que eu vejo hoje”, disse o conselheiro da Eletrobras.

Leia mais:

Guedes: governo tem obrigação de vacinar todos os informais em 4 meses

Arrecadação federal bate recorde para meses de fevereiro