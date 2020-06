A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e o Sebrae Minas fazem nesta terça-feira (9), às 19h, uma live sobre crédito especial para micro e pequenas empresas. O evento online será realizado no canal da CDL no Youtube.

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que abre crédito especial de R$ 16 bilhões para as micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus, será o assunto principal da live.

No evento, o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva, o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha, e o gerente de desenvolvimento econômico do Sebrae Minas, Alessandro Chaves, vão esclarecer as principais dúvidas sobre o programa e também sobre outras linhas de crédito disponíveis para essas empresas.

"Sabemos que o cenário atual é delicado para todos, mas para os micro e pequenos empresários tudo fica ainda mais complicado. Por isso, queremos ajudá-los a enfrentar essa pandemia com os pés no chão. E a melhor maneira é levar conhecimento, esclarecer dúvidas e orientá-los sobre a melhor forma de ter acesso a esse crédito", destaca Souza e Silva.

Para participar, interessados devem fazer uma inscrição prévia aqui