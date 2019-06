Depois de registrar saídas de US$ 1,625 bilhão em abril, o País fechou o mês de maio com fluxo cambial positivo em US$ 346 milhões, informou nesta quarta-feira, 5, o Banco Central.



No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 1,149 bilhão no mês passado, resultado de aportes no valor de US$ 44,052 bilhões e de retiradas no total de US$ 45,201 bilhões. Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo de maio ficou positivo em US$ 1,495 bilhão, com importações de US$ 15,252 bilhões e exportações de US$ 16,747 bilhões.



Nas exportações, estão incluídos US$ 3,179 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,540 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,027 bilhões em outras entradas.