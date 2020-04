Quem teve cadastro aprovado para receber o auxílio emergencial do governo federal durante a pandemia da Covid-19, e fará os saques em espécie, por meio da popuança digital da Caixa, deve ficar atento. A utilização dos canais de atendimento e lotéricas será feita em datas definidas, a partir de 27 de abril, correspondentes aos meses de aniversário de cada beneficiado.

O objetivo da medida é evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, expondo empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio.

Eis o calendário:

o 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

o 28 de abril – nascidos em março e abril

o 29 de abril – nascidos em maio e junhoo 30 de abril – nascidos julho e agosto

o 04 de maio – nascidos em setembro e outubro

o 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Vale lembrar que os recursos creditados na poupança digital também podem ser utilizados por meio do app "Caixa Tem" para pagamentos e transferências, entre outros serviços. Quem indicou conta bancária anterior ou vai receber os R$ 600 em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para saque.

A Caixa informou, nesta sexta-feira (17) que já havia pagado R$ 11,4 bilhões para 16,6 milhões de pessoas dentro do programa de Auxílio Emergencial, que prevê complemento de renda de três parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos e outras pessoas mais afetadas economicamente pela pandemia de Covid-19.

Ainda nesta tarde, a partir das 15h, contudo, mais de 3,3 milhões de pessoas receberiam os benefícios. O Ministério da Cidadania estima que mais de 20 milhões devem terminar a semana com a primeira parcela depositada em suas contas bancárias.

Para esta sexta-feira, o calendário inclui os pagamentos a 1.359.786 beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 2, e outras 1.958.268, nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro, com poupança digital da Caixa (inscritos no Cadastro Único e que não recebem Bolsa Família).

Amanhã (18), ocorrerá o crédito para 1.420.466 pessoas com contas em outros bancos. JHá na segunda-feira, receberão 4.230.900 inscritos na Poupança Social Digital Caixa.

Em relação aos integrantes do Cadastro Único que não fazem parte do programa Bolsa Família, a Caixa credita, também nesta sexta-feira (17), R$ 1,5 bilhão para 2,1 milhões de pessoas. Ao todo já foram disponibilizados R$ 6,3 bilhões para 9,3 milhões de brasileiros dessa modalidade. E foram abertas mais de 6,4 milhões de contas do tipo Poupança Social Digital para este público.