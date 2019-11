Lojistas do varejo belo-horizontino estão com expectativas positivas para as vendas de Natal deste ano, conforme apontou uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH). Segundo o levantamento, divulgado nesta o aumento das vendas no período deve aumentar em 3,62% em relação ao ano passado, sendo que a movimentação deve chegar a R$ 3,39 bilhões somente na capital.

Outro dado positivo para o comércio é o aumento do tíquete médio em relação ao ano passado. O índice, que aponta o gasto médio em cada presente, é de R$ 102 em 2019, valor 16,2% maior do que o registrado em 2018. O número de presentes que os consumidores estão dispostos a comprar seguiu a média do ano passado, de quatro presentes.

Entre os produtos preferidos, a tendência de preferência por roupas e calçados se manteve, 84,6% dos entrevistados vai presentear com vestuário e 43,4% com calçados. Em seguida, vêm brinquedos (42,3%) e joias e bijuterias (7,4%).

O local onde os presentes serão comprados também foi um dos tópicos da pesquisa, e as lojas de rua são as preferidas dos consumidores. Dos entrevistados, 69,3% vão comprar nos espaços, 19,1% pretendem fazer compras de natal em shoppings e 11,6% afirmaram que pretendem comprar pela internet.

Funcionamento

Com o alto volume de vendas, muitas lojas, tanto de rua quanto em shoppings centers, devem estender o horário de funcionamento. Segundo o presidente da CDL-BH, Marcelo Souza e Silva, os trâmites para viabilizar a segurança e a logística desses dias já estão em andamento.

A operação de segurança natalina realizada anualmente pela Polícia Militar será lançada nesta quinta-feira (28).