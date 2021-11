Começa nesta quinta-feira (25) e vai até o domingo (28) a 30ª edição da Expocachaça, considerada a maior feira do setor em todo o país. O evento acontece na Serraria Souza Pinto, região central de Belo Horizonte. Os portões serão abertos sempre ao meio-dia e fecham à meia-noite, exceto no domingo, quando o encerramento será mais cedo, às 22h.

Ao todo, a edição deste ano conta com cerca de 71 expositores e 80 estandes individuais, entre fabricantes e fornecedores da cadeia de produção da cachaça, como empresas de garrafa, rótulos, tampas e barris, além de alambiques, moendas, dornas e outros equipamentos.

Junto com a Expocachaça, acontece também a 14ª edição da Brasilbier, voltada para o segmento da cerveja artesanal e que conta com marcas como Krug Bier, Kremer, Colder, Roots Beer e Laut Beer, dentre várias outras.

Esse será o primeiro evento de grande porte aberto para o público após a flexibilização das medidas restritivas na capital. Mas alguns protocolos serão obrigatórios, como o uso de máscara, álcool em gel e medição de temperatura na entrada. A retirada da máscara somente será permitida no momento de alimentar e beber. Também haverá limite de público simultâneo. “A Serraria Souza Pinto é um espaço com bastante ventilação natural, o que é um fator importante para o protocolo sanitário”, afirma José Lúcio Mendes Ferreira, presidente e promotor da Expocachaça e da Brasilbier.

Nascida em 1998, a Expocachaça responde, no conjunto das 29 edições realizadas até agora, por R$ 400 milhões em negócios realizados na feira e no pós-feira, com 2,3 milhões de visitantes.

Além dos estandes das marcas expositoras, o evento terá espaço gourmet, apresentação de novidades do setor e som mecânico a partir das 18h todos os dias.

Também estão programados shows. Nesta quinta, às 19h, toca a Banda Route 66 e na sequência, às 21h30, a banda Lurex Queen Tribute. Na sexta, é a vez do U2 Latin American Tribute, às 19h, seguido do Credence Cover, às 21h. A programação do sábado terá Canto Livre às 19h e Luiz Ricardo & Gabriel às 21h30. No domingo, as bandas sobem ao palco um pouco mais cedo. Às 17h30 tem a apresentação do Engenheiros Tributo e, às 20h, Legião Urbana II.

Para consultar a programação completa e adquirir ingressos, acesse www.expocachaca.com.br. O bilhete poderá ser adquirido também na portaria da Serraria Souza Pinto, que fica à Avenida Assis Chateaubriand, 889, perto da Praça da Estação.