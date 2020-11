Cerca de 2 mil imóveis prontos para morar, em construção ou lançamentos na planta estão à disposição do consumidor na primeira edição virtual do Show da Casa Própria Minascon, uma feira de imóveis realizada em Belo Horizonte com o patrocínio da Caixa Econômica Federal e do governo federal. Até domingo (8), os interessados que sonham com a casa própria vão contar com descontos de até R$ 30 mil no imóvel, pagamento do ITBI e registro, sorteios de carros, motos, além de condições especiais e várias opções de financiamento. As consultas aos imóveis podem ser feitas no www.showcasapropria.com.br.

Segundo o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Minas Gerais ( Sinduscon), Renato Michel, até a tarde de ontem cerca de 3 mil consultas já haviam sido feitas no site do evento. “Na plataforma, o interessado consegue ver tudo em um único lugar. São 18 empresas com 2 mil imóveis, o que facilita muito a comparação de preços e simplifica a busca do imóvel que a pessoa está procurando. Se ela quiser um apartamento de dois quartos, em Contagem, por exemplo, o site vai listar todos com essa característica”, lembra.

O evento, que conta com a parceria também da Federação das Indústrias de Minas Gerais e do Sebrae Minas, terá atendimento personalizado 24 horas por dia. As condições diferenciadas durante o Show da Casa Própria contemplam juros baixos e pequenas parcelas de financiamento pelo programa “Casa Verde e Amarela” ou pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

O site é totalmente interativo e permite que os interessados conversem com corretores via chat ou WhatsApp. Também é possível visualizar fotos, plantas, vídeos e até filtrar as opções de imóveis, selecionando itens como localização, valor e número de quartos desejados. Estão sendo disponibilizados imóveis localizados em Belo Horizonte, Região Metropolitana e em algumas cidades do interior de Minas Gerais.

Neste sábado (7), entre 11 e 15 horas, o público interessado poderá acompanhar no site do evento ou no canal do You Tube do Sinduscon (bit.ly/youtubesindusconmg) a live “Show da Casa Própria. Haverá dicas de Nenel Neto sobre bairros em BH, auxiliando os interessados em realizar o sonho da casa própria, bem como eventos musicais com Maurício Tizumba e Zé da Guiomar. O parte dedicada ao humor ficará com Carlos Nunes e a Kayete.