A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abre, no dia próximo dia 12, inscrições para processo seletivo simplificado para o preenchimento de 19 vagas de médicos, em diversas especialidades, com vencimentos básicos que variam entre R$ 2.995 e R$ 5.800.

A contratação é por um período de 12 meses para atuar no Complexo Hospitalar de Urgência - que inclui os hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte. O prazo se encerra no dia 23/7 e o edital está disponível neste link.



Seguem as principais informações do edital:

Informações do edital

Casa de Saúde Santa Fé

A Casa de Saúde Santa Fé, unidade referência em reabilitação no município de Três Corações, também está com edital aberto para inscrições até o dia 16/7 para o preenchimento de uma vaga para Terapeuta Ocupacional. A carga horária é de 30h semanais e os vencimentos básicos são de R$ 2.645,00, excluídas as vantagens inerentes ao local de atuação e à função a ser exercida. Acesse o edital neste link.



