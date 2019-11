A Black Friday é um evento anual que reúne descontos abundantes em diversos produtos e serviços, acontece oficialmente nesta sexta-feira (29) mas muitas promoções já começaram durante a semana, e com isso, as reclamações. Para o consumidor aproveitar a data de verdade é preciso ficar atento na hora das compras para evitar cair em armadilhas . Todos os anos a plataforma Reclame Aqui espera um aumento na média de reclamações por conta do evento, e para facilitar para o consumidor, em 2019 ele terá a oportunidade de fazer sua queixa pelo aplicativo Whatsapp.

Disponivél desde abril deste ano e com cerca de 3 mil reclamações por dia, a ferramenta já apresenta um aumento de 12% de todo o volume do site, e recebe cerca de 1 milhão de visitas por mês e mais de 30 mil reclamações todos os dias.

Confira passo a passo de como reclamar da Black Friday pelo Whatsapp do Reclame aqui:

1º passo: Adicione o número

Adicione o Whatsapp do Reclame aqui: (11) 97062-2753 e diga "Oi". Ao enviar uma mensagem, o usuário já recebe uma mensagem de boas-vindas e um pedido para escrever o NOME DA EMPRESA que deseja reclamar:

2º passo: Para qual empresa vai reclamar?

Assim que você interagir, o Reclame AQUI pergunta para qual empresa você deseja reclamar:

3º passo: Escolha a empresa

Assim que escrever o nome da empresa que deseja reclamar nesta Black Friday, o consumidor receberá uma lista para confirmar a companhia que pretende reclamar. Basta digitar o número correspondente à empresa certa. Neste momento, você pode também escolher "mostrar mais" ou cancelar a reclamação:

4º passo: Black Friday: sim ou não?

Neste momento, o consumidor escolhe se a reclamação se refere ou não à Black Friday.

5º passo: Escreva o título e o texto da reclamação

Após confirmar a empresa, escreva o título da reclamação que pretende fazer. Logo após, é enviado a opção de mandar um texto sobre o seu problema, onde é importante ser sucinto e direto sobre o problema que teve para agilizar no atendimento. Não poste dados pessoais, palavrões ou algo que empute crime. Foque no problema para melhor entendimento de quem vai atender sua reclamação.

6º passo: Publique a reclamação

Mesmo depois de escrever o título e o texto, o Whatsapp do Reclame AQUI envia uma confirmação. Caso tenha algum erro, é possível fazer a edição, alterar a empresa ou até mesmo cancelar a reclamação. Caso contrário, basta escolher a opção "postar reclamação" com o número correspondente e pronto!

7º passo: Faça seu login

Caso esteja tudo certo com a reclamação, o consumidor receberá um link para autenticar sua reclamação, ou seja, para realizar o login no site. Ao inserir os dados de cadastro (seja login e senha ou mesmo pelo seu perfil no Facebook), a reclamação será validada e postada.

Para quem não tem cadastro no Reclame AQUI, nesta etapa do processo será possível preencher os dados para adquirir login e senha para acessar a plataforma.

Fácil, não é mesmo? A ferramenta permite publicar reclamações pelo WhatsApp a partir de celulares Android e iPhone (iOS).

(*) Vivian Chagas, estagiária sob supervisão de Gledson Leão

