Mesmo com a enfática posição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contrária à "taxação" da energia solar no país, o "frete" mencionado por ele nesta terça-feira (7) pode encarecer até 50% na conta de quem usa a Geração Distribuída. Para especialistas, esta sempre foi a inserção de custo proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nas contas dos usuários do sistema.

O sistema de Geração Distribuída, regulamentado em 2012 pela Aneel, permite que cidadãos e indústrias gerem a energia que consomem através de fontes renováveis. A solar representa 98% dos pontos de GD no país. Quem gera a energia e tem resultados maiores do que o consumo, devolve o excesso aos reservatórios e é creditado por isso, e se gera menos do que precisa, é compensado com eletricidade do sistema comum. A movimentação desta energia pelos fios das distribuidoras não é cobrada do gerador, e é essa isenção que a Aneel pretende rever. (Confira no fim da página o funcionamento do sistema de Geração Distribuída).

Para Roberto D'Araújo, diretor do Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético (Ilumina), a cobrança pelo transporte pode levar a um aumento de 50% nas contas de quem gera a própria energia. "O investimento é alto e é compensado justamente pela economia na conta, se essa cobrança começar, vai inviabilizar esse gasto e estaremos matando algo que está nascendo", declara. A fonte solar no país representa cerca de 0,6% da matriz energética, contra uma média de 10% em países desenvolvidos, o que D'Araújo considera muito pouco e com baixo potencial lesivo às distribuidoras.

Minas Gerais o maior produtor de energia por Geração Distribuída no país. São 34.416 usinas de micro e mini geração, das quais 34.278 são fotovoltaicas. O a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) defendeu a modificação do texto apresentado pela Aneel e a manutenção dos benefícios existentes para garantir a maturação do mercado de geração distribuída. "A proposta da Agência Reguladora dá tratamento que penaliza Minas Gerais, dada sua liderança no mercado de geração distribuída, pois teria seus benefícios retirados mais rapidamente em relação aos demais estados, podendo influenciar na decisão de alocação de recursos por investidores", diz o texto.

Discussão aprofundada

Vice-presidente da Fiemg e presidente da Câmara da Indústria de Energia da entidade, Márcio Danilo defende que haja uma discussão aprofundada do tópico, visto que os custos de uso do transporte das distribuidoras já existem e são pagos pelos demais consumidores. "Acredito que o presidente foi correto em enviar essa discussão para o lugar onde ela deve acontecer: o Congresso. O custo existe, não existe discussão sobre a extinção dele, mas sim sobre de quanto ele será e quem vai arcar com ele", declara.

Segundo Danilo, a posição da Fiemg é que seja encontrado o equilíbrio entre quem gera energia e quem paga pelo transporte dela. No setor industrial, a federação se vê com empresários que se beneficiam da GD e outros que não usam o sistema, mas pagam por ele. "Acreditamos que a discussão no Congresso vai trazer transparência, assertividade e previsibilidade à GD. Ninguém quer taxar o sol, essa mudança não vai criar custo, mas distribuir um que já existe", pontua.