O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros avançou em 25 estados brasileiros na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Em Minas Gerais, a alta foi de 0,61%. Com isso, o preço do litro de combustível passou, em média, de R$ 4,563 para R$ 4,592. O índice registrado no Estado ficou superior à média nacional, que teve aumento de 0,59%, de R$ 4,218 para R$ 4,243.

Em São Paulo, maior consumidor do país e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 0,13%, de R$ 3,989 para R$ 3,994, em média. No Rio de Janeiro, o combustível avançou 0,91%, de R$ 4,726 para R$ 4,769, em média.

Houve recuo em apenas no Distrito Federal e na Paraíba.

Leia mais:

Preço do pão de sal tem variação de quase 100% nas padarias de BH; confira