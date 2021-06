A Gerdau, empresa produtora de aço, abre 160 vagas para o programa de Aprendizagem 2021 na unidade de Ouro Branco, região Central de Minas Gerais, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O programa visa a incluir os jovens nascidos de dezembro de 2000 a janeiro de 2004. Moradores das cidades vizinhas como Congonhas e Conselheiro Lafaiete também poderão participar. A inscrição é gratuita e irá até 15 de junho neste site.

As vagas são para os cursos de Eletromecânica e Operador siderúrgico com duração de 18 a 24 meses, dependendo da forma que o jovem escolher. A primeira etapa será no Senai, com duração de 4 horas/aula teórica de 6 a 12 meses. Já na segunda fase, os jovens continuam o aprendizado de modo prático na usina por seis horas durante 12 meses.



Do total de oportunidades oferecidas, 80 jovens serão admitidos em agosto deste ano e a outra metade selecionada em fevereiro de 2022. Os que forem aprovados no programa terão benefícios como bolsa educacional, transporte fretado da empresa, plano de saúde, plano odontológico e alimentação na empresa durante a aprendizagem prática.



(*) Estágiaria sob supervisão do editor Renata Galdino



