A Gerdau abriu 80 vagas de estágios em todo país, sendo dez em Minas. Podem participar universitários de qualquer curso, com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As oportunidades são para atuar nas unidades da empresa em Contagem, Itabirito, Miguel Burnier (distrito de Ouro Preto) e Três Marias. As inscrições terminam em 10 de junho.

Os estágios são para trabalhar nas áreas comercial e compras, tecnologia da Informação, recursos humanos, jurídico, logística portuária, manutenção, marketing, mineração, operação, segurança do trabalho e empresarial, suprimentos e qualidade.

Os admitidos devem começar a trabalhar em agosto

O processo seletivo é on-line, com dinâmica de grupo, painel com líderes, live do programa e entrevistas. Os selecionados devem começar a trabalhar em agosto.

A Gerdau oferece bolsa, assistências médica e odontológica, auxílio medicamento, telemedicina, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (também conforme a cidade). Os interessados deverão se inscrever neste link.



(*) Estagiária sob supervisão do editor Renato Fonseca



Leia mais:

Indicador Econômico da América Latina avança para 81,2 pontos

Receita cria assistente virtual para orientar preenchimento da declaração do Imposto de Renda