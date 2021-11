Para quem deseja uma colocação no mercado de trabalho, preste atenção. O Google Brasil está recrutando funcionários para ocuparem 100 vagas de empregos efetivos em Belo Horizonte e São Paulo. Porém, a seleção também abrange candidatos de todo país. Não há data limite para realizar a inscrição.

As oportunidades são reservadas a áreas como Engenharia de Software, Google Cloud, Marketing, Recursos Humanos e Finanças e Negócios. Para Belo Horizonte, são 11 vagas exclusivas na área de Engenharia de Software.

A empresa também disponibiliza cinco vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) em BH e em SP.

Os trâmites do processo seletivo serão de acordo com cada setor e estado. Mas, de modo remoto. Os escolhidos atuarão de forma virtual e presencial e terão benefícios e renumeração de acordo com cada área. Para saber mais sobre cada cargo acesse o site do Google.



(*) Estagiária sob supervisão do editor-adjunto Gledson Leão



