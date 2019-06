O Centro de Engenharia do Google em Belo Horizonte está contratando engenheiros para trabalhar no desenvolvimento local de funções do Google Assistant, assistente de voz usado em smartphones e outros produtos da americana. O anúncio foi feito por Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do Google para a América Latina, no Google for Brasil, evento da empresa ontem em São Paulo.



Segundo informou o Google, o time hoje já conta com cerca de dez profissionais - o plano é de contratar pelo menos outra dezena. "Vamos buscar entender a qualidade da experiência produzida pelo assistente, saber o que está funcionando ou não", diz Ribeiro-Neto ao Estado. Segundo ele, o trabalho terá "foco global".



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.