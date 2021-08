O governo federal anunciou, nesta semana, que pretende mesmo premiar todos os consumidores que economizarem energia elétrica. Segundo Christiano Vieira, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, as regras de premiação do programa serão divulgadas em setembro, mas haverá bonificações diferenciadas conforme o grau de economia dos clientes das distribuidoras.

"Estamos avaliando a métrica e a ideia é premiar os consumidores que reduzam a carga", declarou o secretário, lembrando que a medida, antes de entrar em vigor, precisa ser aprovada pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, ligada a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Já está definido, contudo, que a adesão ao programa será voluntária.

Em entrevista nesta quarta-feira, em Brasília, ao divulgar um decreto do presidente Jair Bolsonaro estabelecendo que os órgãos públicos federais deverão reduzir o consumo de energia de 10% a 20%, entre setembro de 2021 e abril de 2022, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou o programa de bonificação. Mas garantiu que o país, apesar da pior crise hídrica dos últimos 91 anos, não estaria enfrentando risco de desabastecimento.

"Vou repetir, com total tranquilidade, que não trabalhamos com hipótese de racionamento, isso tem que ficar muito claro", declarou. A premiação aa quem economizar energia e a fixação de metas de redução de consumo em órgãos públicos foram anunciadas após o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) ter avaliado, nesta terça-feira (24), que há uma "relevante piora" das condições hídricas no país.

Como economizar

Algumas medidas simples, aplicadas no dia a dia, sobretudo em casa, podem garantir aos consumidores a economia na conta de energia elétrica. De acordo com o engenheiro de eficiência energética Welhiton Adriano de Castro Silva, da Cemig, o consumo depende de duas variáveis: da potência do equipamento (medida em watts) e do tempo (ou horas) de utilização.

Reduzir a potência de equipamentos - substituindo lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, por exemplo ou regulando o uso de equipamento como chuveiro, do ar-condicionado, ferro elétrico e da lavadora de roupas - pode ser solução. “Como estamos entrando em um período de temperaturas mais altas, o simples fato de deixarmos o chuveiro na posição ‘Verão’ significa reduzir a potência do aparelho em cerca de 30%”, explica o engenheiro.

Outra medida positiva é desligar aparelhos eletrônicos que permanecem consumindo energia em modo stand-by (ou modo de espera). Segundo a Cemig, a medida pode representar até 15% de redução no consumo de alguns equipamentos. "Aparelhos como receptores de TV por assinatura, computadores e televisões, dentre outros, que costumam ficar ligados em modo de stand-by 24 horas por dia, elevam o valor da conta no final do mês. Não há dúvida de que a mudança de hábito é a melhor maneira de se evitar o consumo desnecessário. Se o consumidor sabe que vai ficar muito tempo sem usar a TV, não custa nada desligá-la”, finaliza o engenheiro.

Leia também:

Apesar da enorme crise hídrica, ministro volta a afastar risco de racionamento de energia

Para Flávio Neiva, da Abrage, com mais hidrelétricas, crise hídrica afetaria menos o país