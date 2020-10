Em tempos de desemprego em alta no país, com 14 milhões de brasileiros nessa situação, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do IBGE, a oferta de vagas no mercado de trabalho aparece como luz no fim do túnel e fonte de esperança para muita gente. Na Grande BH, a VLI Logística abre 12 vagas, para as quais incentiva a candidatura de pessoas com deficiência e do gênero feminino.

Companhia de soluções logísticas que integra ferrovias, terminais e portos, a VLI oferece as 12 oportunidades de trabalho no município de Pedro Leopoldo, onde fica o Estaleiro de Soldas da Ferrovia Centro-Atlântica. As vagas são para mecânica(o), inspetor(a) de processos, operador(a) de descarga de trilhos, técnica(o) eletromecânica e operador(a) mantenedor(a) do estaleiro. As condições específicas de cada vaga podem ser conhecidas no link jobs.kenoby.com/vlivagas.

Trainees

Até esta segunda-feira (19), a VLI receberá também inscrições para o processo de seleção de novos trainees. Podem se participar estudantes de qualquer curso de graduação. O cadastro pode ser feito pelo jobs.kenoby.com/programatraineevli.

Interior

Em Ituiutaba, Patos de Minas, Itajubá, Pouso Alegre e Uberlândia, a Stone, empresa de tecnologia em serviços financeiros, também tem novas oportunidades de emprego abertas. As vagas são para o time comercial externo da fintech, que busca pessoas alinhadas à sua cultura e que queiram transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil. Para se candidatar, é só acessar o site www.stone.com.br, selecionar a cidade e se inscrever. Não há data limite para realizar a inscrição no portal.

Leia mais:

Novo mercado de trabalho exige novas relações