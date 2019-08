O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2019 ante o quarto trimestre de 2018, de queda de 0,2% para queda de 0,1%.



Também foi revisado o dado do PIB do segundo trimestre de 2018 ante o primeiro trimestre de 2018 de 0,0% para -0,1%.



Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta quinta-feira, 29, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.





