Os belo-horizontinos encerraram o mês de março de 2019 com mais dificuldades de quitar as dívidas em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o que apontou o levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). O Indicador de Inadimplência da CDL-BH registrou aumento de 0,58% na variação anual (Mar.19/Mar.18).

O aumento na inadimplência entre os consumidores da capital também foi registrado na base de comparação mensal. De fevereiro de 2019 para março do mesmo ano, o número de pessoas inadimplentes em Belo Horizonte aumentou 0,66%.

De acordo com o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva, a alta pode ser explicada pela elevação da inflação associada à queda da renda real média. “A aceleração da inflação impacta diretamente no custo de vida das famílias, diminuindo assim a renda disponível para o pagamento das dívidas e favorecendo o crescimento da inadimplência”, detalhou.

A pesquisa também divide os consumidores em faixas etárias e apontou o maior crescimento no montante de endividados entre os idosos, acima dos 65 anos. A inadimplência entre esse grupo cresceu 19,45% em março e, segundo Silva, o aumento pode ser explicado pelo fato de a maioria dessas pessoas ser responsável financeira pelas famílias, muitos vivendo apenas com a renda da aposentadoria. Outro dado que pode elucidar o aumento da inadimplência entre os idosos é a redução de 13,88% na renda real média dos idosos segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os gêneros, a inadimplência foi maior entre as mulheres, com crescimento de 0,21%. Já entre os homens, houve queda de 0,91%.

Dívidas na contramão da inadimplência

Embora o número de consumidores inadimplentes na capital tenha crescido, o número de dívidas diminuiu. O número de débitos vencidos entre os belo-horizontino recuou 3,03% em comparação ao mesmo mês no ano anterior (Mar.19/Mar.18). No entanto, na comparação entre fevereiro e março de 2019, o número sofreu aumento de 0,26%.

Assim como mostrado no Indicador de Inadimplência, a maioria das dívidas (14,93%) está entre as pessoas com mais de 65 anos.