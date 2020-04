O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que é a variação da cesta de consumo de pessoas com mais de 60 anos de idade, registrou inflação de 0,88% no primeiro trimestre deste ano.

A taxa do primeiro trimestre ficou abaixo da observada no último trimestre de 2019 (1,19%).

Cinco das oito classes de despesa que compõem o índice tiveram queda na taxa do último trimestre de 2019 para o primeiro trimestre deste ano, com destaque para os transportes, cujo índice recuou de 2,47% para 0,42%. O item que mais influenciou esse comportamento foi a gasolina, que passou a registrar deflação (queda de preços) de 1,66% no primeiro trimestre, ante uma inflação de 5,69% no trimestre anterior.

Também contribuíram para a queda da taxa do IPC-3i do primeiro trimestre os grupos: despesas diversas (de 6,73% no último trimestre de 2019 para 0,38% no primeiro trimestre deste ano), alimentação (de 3,11% para 2,61%), educação, leitura e recreação (de 1,29% para -0,42%) e vestuário (de 0,80% para -0,17%).

Por outro lado, três grupos tiveram alta na taxa no período: habitação (de -0,66% para 0,25%), saúde e cuidados pessoais (de 0,89% para 1,13%) e comunicação (de 0,11% para 0,43%).





