O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a variação de preços de produtos na saída das fábricas, registrou inflação de 0,91% em novembro de 2019, taxa superior ao 0,60% de outubro. O IPP acumula taxa de 4,55% de janeiro a novembro de 2019 e de 2,92% em 12 meses.

Os dados foram divulgados hoje (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Altas de preços foram observadas em 15 das 24 atividades industriais pesquisadas em novembro, com destaque para os alimentos (3,48%) e indústrias extrativas (4,86%).

Das nove atividades com queda de preços em novembro, destacam-se metalurgia (-1,41%) e outros produtos químicos (-0,81%).

Entre as grandes categorias econômicas, a principal alta de preços foi observada nos bens de consumo semi e não duráveis (2,11%). As demais categorias registraram as seguintes taxas: bens de consumo duráveis (0,45%), bens de capital, isto é, máquinas e equipamentos usados no setor produtivo (0,38%), e bens intermediários - os insumos industrializados usados no setor produtivo (0,34%).





