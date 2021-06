A possibilidade de sair do aluguel é um sonho, mas, antes de comprar a casa própria, deve-se ter cautela. Um dos cuidados, mesmo em feirões como o digital, que a Caixa abre hoje, é o de não fechar negócio logo na primeira oportunidade. “Avaliar mais de uma proposta é sempre importante. E é necessário guardar tudo por escrito, o documento formal da empresa, com carimbo, com tudo. Para garantir que aquela proposta seja validada”, afirma o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/MG, Kênio Pereira.

Já segundo Silvio Saldanha, presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais (AMM-MG), o feirão é, sem dúvida, uma boa alternativa para quem busca imóveis. Só que os interessados precisam definir bem as características do que procuram e planejar as próprias finanças para não se atrapalhar com as prestações. “É importante refletir sobre a localização, tamanho, quantidade de quartos e, principalmente, sobre quanto você tem no bolso. Também atingir o maior valor possível na entrada e certificar-se de que seu orçamento comporta as parcelas previstas”.

Outra dica antes da compra: saber se o imóvel está ocupado. Allan Milagres, advogado especialista no assunto, lembra que comprar uma unidade habitada pode ser problema. “A posse do imóvel ocupado tem que ser negociada com o morador e, se isso não funcionar, é necessário buscar a Justiça. Então, o que poderia ser a realização de um sonho vira uma baita dor de cabeça”, adverte o advogado.

