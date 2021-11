O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, foi nomeado para assumir a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. O atual secretário, Narlon Gutierre Nogueira, foi exonerado do cargo.

Rolim já foi secretário de Previdência quando a pasta ainda estava no Ministério da Economia. Ele deixou a função em janeiro de 2020 para comandar o INSS, em meio à busca de solução para as filas e acúmulos de pedidos.

Para o lugar de Rolim à frente do instituto, o governo nomeou José Carlos Oliveira, que era superintendente da Regional Sudeste do INSS. As mudanças foram publicadas nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial da União, em portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.



