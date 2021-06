A Localiza está com vagas de estágio abertas para estudantes de Belo Horizonte que fazem cursos técnicos e superiores em áreas relacionadas a Tecnologia da Informação (TI) - e com previsão de conclusão entre agosto de 2022 a 2023. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos. O estágio será, inicialmente, de forma remota, e os candidatos devem se inscrever até 28 de junho neste site.

O processo seletivo é totalmente on-line e não é necessário conhecimento em inglês. A primeira etapa consiste em preencher formulários com perguntas e fazer o teste obrigatório, que será na plataforma Mindsight. Apenas os candidatos que forem aprovados realizarão a segunda etapa que será a prova admissional e desafios em vídeo através da plataforma Rankdon. O estágio terá início em agosto deste ano, com jornada de 30 horas semanais e os seguintes benefícios:



Aos estagiários que se destacarem, no fim do programa têm oportunidade de serem contratados

Assistência médica

Saúde 24h

Gympass

Convênios Allya

Vale Refeição

Auxílio Home Office

Vale transporte

Desconto no Aluguel de Carros e compra de Seminovos

Condições Especiais para assinatura do Localiza MEOO

Seguro de vida.

Mais informações podem ser obtidas no site (link acima).



