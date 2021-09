Dezesseis vagas estão abertas para trabalhar presencialmente no ItaúPower Shopping, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As oportunidades são para os setores de atendimento ao cliente.

Interessados devem procurar as lojas Youcom - com vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD) -, Camisaria Colombo, Diamond & Iraws, Foto Já, Elevage, LindaBella, Bob’s, Havaianas, Super Comfort Plus e M4YOU.

É necessário checar com os recrutadores a data limite de cada setor e como efetuar cadastro.

Confira as funções disponíveis:

Vendedor

Operador de caixa

Atendente de loja

Recepção

Atendente de restaurante

Podóloga

Consultor de venda temporário

Para saber detalhes sobre o setor de interesse, acesse o link e entre em contato com as lojas.

