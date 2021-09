Estão abertas 16 vagas para trabalhar presencialmente, em setores de atendimento ao cliente, no Shopping Itaú, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Interessados devem procurar as lojas: Youcom (que tem oportunidade para Pessoas Com Deficiência - PCD), Camisaria Colombo, Diamond & Iraws, Foto Já, Elevage, LindaBella, Bob’s, Havaianas, Super Comfort Plus e M4YOU.

É necessário checar com os recrutadores a data limite de cada setor e como efetuar cadastro.

Para saber detalhes sobre o setor de interesse acesse aqui e faça contato com anunciantes

Confira as funções disponíveis:

Vendedor

Operador de caixa

Atendente de loja

Recepção

Atendente de restaurante

Podóloga

Consultor de venda temporário

