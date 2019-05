A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (22) prêmio estimado de R$ 12 milhões. As seis dezenas do concurso 2.153 começam a ser sorteadas, partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O valor do prêmio principal está acumulado, pois nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.152 (26-29-36-49-50-59) realizado no último sábado (18).



Os apostadores poderão fazer seus jogos até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.





Leia mais:

Caixa divulga Estado do ganhador da Mega Sena e rebate acusações de fraude no sorteio

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 170 milhões

Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 170 milhões