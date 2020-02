Fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) estiveram na fábrica da Backer, no bairro Olhos D'água, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (14). Eles foram colher mais informações sobre os processos administrativos que a empresa responde.

A fábrica está fechada desde o dia 10 de janeiro. Na vistoria desta tarde, os fiscais do Mapa conferiram se a empresa vem cumprindo a interdição e vistoriaram tanques e equipamentos, para conferir se não foram violados. O ministério não deu detalhes da visita, considerada de rotina.

A cervejaria responde atualmente a três processos, todos em Brasília. Pelo Mapa, são dois procedimentos, um administrativo e um criminal, relacionados à suspensão de comércio e produção das bebidas supostamente contaminadas.

O outro processo, também administrativo, foi aberto pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por problemas no recall das cervejas da marca. A ação pode render multa de R$ 10 milhões.

Contudo, a Polícia Civil de Minas Gerais ainda não fez nenhuma denúncia contra a empresa, o que pode aumentar o rol de acusações. O inquérito que investiga o caso já dura 38 dias, e há perguntas sem resposta, além de falta de insumos para realizar laudos em corpos de vítimas falecidas.

As investigações começaram no dia 8 de janeiro. Até o momento, 34 casos são acompanhados pela polícia. Seis pessoas já morreram e em uma delas, a intoxicação por dietilenoglicol foi confirmada pela perícia.

Desde a explosão das informações sobre o caso a Backer já demitiu 150 funcionários diretos e prestadores de serviços terceirizados. A empresa também está com bens bloqueados e o Templo Cervejeiro interditado.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também determinou o recolhimento de todos os 82 lotes de bebidas da marca, além da interdição de todas as cervejas produzidas pela empresa com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020.

Nessa terça-feira (11), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou um pedido de tutela antecipada contra a cervejaria para defesa dos direitos das vítimas. Na ação, foi pedido o bloqueio dos bens que seriam usados para reparação dos danos causados aos consumidores.

Segundo o MPMG, a cervejaria Backer não cumpriu o acordo extrajudicialmente firmado, negando apoio aos consumidores que ingeriram as cervejas colocadas no mercado para consumo. Na segunda-feira (10), familiares de vítimas publicaram uma carta acusando a cervejaria de negligência.

"Até agora, mais de 30 dias da confirmação do caso e cinco dias depois do prazo estabelecido pelo Ministério Público, a Backer não prestou qualquer auxílio", diz o comunicado assinado.

Em nota, a Backer informou que "as tratativas feitas em conjunto com o Ministério Público Estadual estão sendo observadas na íntegra e todas as comunicações oficiais estão sendo formalizados perante a autoridade competente que está ciente do cumprimento dos atos pela empresa".