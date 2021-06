A chegada da pandemia e o aumento significativo dos negócios por meio da Internet fizeram com que o mercado de franchising também criasse mais modelos voltados ao e-commerce. Foi o caso da Orgânica Body & SPA, especializada em acessórios para banho e cosméticos veganos.

Criada em 2019, a marca esperava chegar a 2020 com franquias em todo o país. Com a pandemia, contudo, viu alguns franqueados sofrendo com quiosques em shoppings fechados. Decidiu, então, reformatar-se, o que a levou aca atrair mais clientes e chegar a 17 franqueados. “Criamos um modelo on-line em que o franqueado atua com uma loja virtual, promovendo as vendas dos produtos da rede. O franqueado não precisa de estoque já que a empresa fica responsável por entregar os pedidos nas casas dos clientes”, destaca João Galhardi, CEO da marca.

Brinquedos

Para dar continuidade aos empreendimentos, muitos franqueados se renderam mesmo ao “e-commerce” como forma de driblar dificuldades ocasionadas pelos sucessivos fechamentos das atividades comerciais. Renata Ramos, dona de uma franquia de brinquedos em um shopping de Belo Horizonte, fez isso e se deu bem.

Sem poder abrir a loja, ela viu nas redes sociais a saída para continuar com as vendas. “Fortalecemos as nossas atuações nas redes sociais e conseguimos implementar o serviço de delivery atendendo novos clientes que ganhamos na internet”, explica a empresária, que deixou a enfermagem para seguir no franchansing ainda em 2019.



