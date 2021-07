Se você procura uma colocação no mercado de trabalho, atenção. A Mundiale, empresa referência em conversational commerce está com 120 vagas abertas em Belo Horizonte para contratação imediata no setor de teleatendimento. Os candidatos devem ter o ensino médio concluído e se inscrever no site Kenoby. Não há delimitação de vagas devido ao fato de as contratações serem imediatas.

A empresa avaliará os perfis cadastrados e entrará em contato com os selecionados. Posteriormente realizará o processo seletivo através de vídeos conferências. Os aprovados trabalharão inicialmente de forma presencial na sede da empresa e terão os seguintes benefícios:



Salário e renumeração variável

Plano de saúde (Saúde Sistema)

Odontológico (Odontoprev)

Ticket refeição ou Tickt alimentação

Vale Transporte

Ambiente de trabalho colaborativo e dinâmico

(*) Estagiária sob supervisão do essditor Renato Fonseca

