Mesmo de “última hora”, já que a medida foi anunciada pela PBH no final da tarde de quarta-feira (9), a possibilidade de abertura para atendimento presencial de bares e restaurantes neste sábado (12), Dia dos Namorados, até 1h de domingo, provocou intenso número de reservas em estabelecimentos da capital. Os donos de negócios no segmento – entre os mais atingidos economicamente durante os 14 meses de pandemia – enxergam na data ao menos um início de alívio para prejuízos que já incluem 3.500 fechamentos de casas, muitas tradicionais, e 30 mil demissões, só na cidade.

“Já tivemos notícias de muitos restaurantes com reservas esgotadas, apesar de a liberação ter sido concedida a três dias do Dia dos Namorados”, disse o presidente da Associação Nacional de Bares e Restaurantes em Minas (Abrasel-MG), Matheus Daniel. “Mas é importante frisar que não é este sábado que vai salvar o setor. Esse movimento começa mesmo é com a permissão da prefeitura para que possamos atuar até as 22h todos os dias, e não só até 19h”, acrescentou, lembrando que 70% do setor, em BH, depende da noite para faturar.

Casos de reservas praticamente encerradas para a comemoração dos casais ocorreram, ainda ontem, na pizzaria Panorama, na Floresta, Leste da capital, e no Agosto, no Prado, região Oeste. De acordo com o proprietário dos dois estabelecimentos, Lucas Brandão, embora ambos já estivessem aceitando pedidos de garantia de mesas para o período vespertino, a medida da PBH, na quarta-feira, turbinou as solicitações.

“Com os protocolos sanitários, que reduzem à metade a capacidade, mais de 90% das 13 mesas do Panorama e 14 do Agosto estão reservadas para o dia e, desde quarta, também para a noite. Mas estamos otimistas também com o movimento de casais que não fizeram reserva”, afirmou Brandão.

Delivery

Outro Lucas, o Oliveira, dono do japonês Kanpai, no Cruzeiro, Centro-Sul de BH, também aposta em um sábado de salão cheio no período noturno. “Fizemos até a sexta-feira 40 reservas, o que corresponde a 80 dos 120 lugares na casa, conforme os padrões de segurança”, ressaltou. Prevenido, contudo, diante da possibilidade de que a liberação noturna não viesse, Oliveira contou que a promoção feita já há alguns dias para delivery, com combos e mimos para casais, também foi um sucesso.

Com o tema “Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir”, o Kanpai criou três menus para entrega por encomenda, cujos preços variavam de R$ 199 a R$ 298 por casal. Além de comida, eles vêm com dois jogos americanos, velas e flores. Um detalhe: o(a) cliente pôde gravar um vídeo com declaração ao ser amado, acessível por um QRcode em uma carta, entregue com a encomenda.

