O recente e inesperado anúncio do lançamento pelo Banco Central, já em agosto, da nota de R$ 200, que deve ser estampada com a imagem do lobo-guará - animal que habita o cerrado brasileiro e está sob risco de extinção -, gerou inúmeras piadas e observações curiosas, como a que mostra que a tal cédula foi prevista em um episódio do desenho aniumado "Os Simpsons", de 2014.

Também não faltaram comentários maliciosos nas redes sociais, até mesmo entre economistas. Um deles foi o ex-secretário do Tesouro Nacional Marcos Cintra, que publicou alguns questionamentos em sua conta no Twitter: "Qual o objetivo do governo ao criar a nota de R$ 200 e assim estimular o uso de dinheiro vivo? Facilitar a vida do assaltante? Tirar recursos dos bancos? Economizar espaço?".

Além de memes com sugestões de outras figuras emblemáticas do atual cenário nacional para ilustrar a cédula - a lista vai da ema que bicou o presidente Baolsonaro à cantora Pabblo Vittar -, houve ainda insinuações de que o objetivo da nota poderia ser "fazer a inflação voltar" ou favorecer a corrupção, já que mais dinheiro ocupará menos espaço (veja a galeria).

Fato é que o Banco Central justificou a medida com base em um aumento da demanda por papel-moeda no país, desde o início da pandemia da Covid-19. Segundo o órgão, entre março e julho, houve elevação de R$ 61 bilhões no "entesouramento" de moeda - ou seja, notas que pararam de circular porque a população deixou o dinheiro em casa.

Para a diretora de administração do BC, Carolina de Assis Barros, embora ainda não haja falta de numerário no mercado, seria oportuno fazer o lançamento da nova cédula, até como medida preventiva, para melhorar o fluxo de dinheiro em papel.

“Estamos vivendo um período de entesouramento, efeito derivado da pandemia. O Banco Central, neste momento, não consegue precisar por quanto tempo os efeitos do entesouramento devem perdurar”, disse a diretora.

Carolina também afirmou que a imagem da nota de R$ 200 ainda não está disponível porque está na fase final de testes de impressão. O lançamento está previsto para o final de agosto. Segundo o BC, a tiragem em 2020 será de 450 milhões de unidades, equivalentes a R$ 90 bilhões.

Análise

Para o economista Eduardo Coutinho, professor do Ibmec, em Belo Horizonte, a decisão do BC atende, de fato, a uma situação circunstancial, relacionada aos efeitos econômicos do novo coronavírus. Ampliaram-se as transações em papel moeda, e isso teria levado o Conselho Monetário Nacional a perceber a necessidade de criação da nova cédula.

"Não há muito o que fazer. A decisão das pessoas de reter dinheiro em papel é autônoma, fruto do momento que estamos vivendo", explicou Coutinho. "E, com a queda no emprego formal nos últimos meses, consequentementre houve aumento das atividades informais. Portanto, é normal que que as pessoas estejam usando mais dinheiro e menos meios eletrônicos de pagamentos", completa.

O economista ressalta ainda que a emissão das notas de R$ 200 não impulsionará o processo inflacionário, como muitos leigos possam supor. "A intenção é viabilizar que as pessoas portem valores maiores com menos notas, atendendo questão de natureza prática. Concretamente, não há qualquer relação entre a criação da nova cédula e a inflação", garante.