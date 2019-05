A NotreDame Intermédica comprou a operadora Belo Dente Odontologia, sediada em Belo Horizonte, por R$ 80 milhões. O valor será pago à vista, descontado o endividamento da Belo Dente e um valor retido para contingências.



Especializada em planos odontológicos, a Belo Dente tem uma carteira de cerca de 350 mil beneficiários, sendo 98% pertencentes à categoria de planos coletivos e 2% de individuais, abrangendo principalmente os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Em 2018, faturou R$ 49 milhões. "O plano de integração prevê sinergias com nossas atuais operações da Interodonto, além de uma parceria comercial com um dos acionistas vendedores, que continuará atuando na expansão da carteira na região", disse a NotreDame.



A efetivação do negócio está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O valor que deverá ser pago representa um múltiplo de 7,4 vezes a geração de caixa, medida por Ebitda (lucro antes de impostos, depreciação e amortização), estimado para 2019.



"Com esse movimento, a companhia reafirma a intenção em manter sua estratégia de crescimento, ampliando sua abrangência na região Sudeste e presença no segmento odontológico", afirmou a empresa, em comunicado.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.