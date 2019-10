O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse nesta sexta-feira (18), que o Open Banking entrará em vigor entre 2021 e 2022. O Open Banking é uma ferramenta que permite o compartilhamento de informações de clientes entre os bancos.



O arcabouço regulatório do Open Banking está pronto e, de acordo com Damaso, o BC vai abri-lo para consulta pública muito em breve.



Segundo o diretor, que participou nesta manhã do XIV Congresso Brasileiro de Fomento Comercial, organizado pela Associação Nacional de Fomento Comercial (Anfac), a adesão do cliente ao Open Banking será uma opção do cliente. Ou seja, o cliente não será obrigado a aderir ao Open Banking.



Inovação financeira



Damaso reforçou que a instituição entrou na jornada da inovação do sistema financeiro por ter percebido alguns "gaps" no sistema, como a pouca oferta de crédito para as pequenas empresas.



A instituição, de acordo com ele, entendeu que por meio da inovação a entrada de novos agentes no mercado de crédito seria facilitada. Com o surgimento de novas empresas no segmento financeiro, especialmente no de crédito, a autoridade monetária providenciou o arcabouço regulatório para a atividade desses novos agentes.



Para Damaso, daqui para frente, a atenção do BC sobre inovações tecnológicas estará voltada para a inteligência artificial, que vai trazer uma "capacidade enorme de processamento de informações" para o setor financeiro.



Na sequência, a atenção do BC vai recair sobre a adoção da tecnologia 5G. Para Damaso, o mercado financeiro terá que se adaptar aos padrões da "Internet das Coisas", o que demandará novas regulações.



O diretor do BC também voltou a reiterar a capacidade do pagamento instantâneo na mudança das relações dos clientes com seus bancos.